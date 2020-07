Responsabilidade social

Camu Camu, Parizi Jeans, Petit Cherie e Highstil doam peças para o Projeto Gerações e Bela Ação, de SP.

A Herman Miller, de design de mobiliário, doou 3 mil máscaras e face shields para instituições de SP.

Representantes da Federação Israelita do Estado de São Paulo e do Conselho Juvenil Sionista entregam amanhã mil cobertores para o Padre Júlio Lancelotti, da Pastoral do Povo.

A Dana Cosméticos doou 2 toneladas de álcool gel para diversas instituições de Belo Horizonte, interior de SP e do Maranhão.