Responsabilidade social

A Coca-Cola disponibilizou sua malha de distribuição em prol do projeto Empresas do Bem, da Termocolor. Foram entregues 150 mil face shields em 17 estados.

Após converter hospedagens em cestas básicas, o Hotel Cristalino Lodge, na floresta amazônica, angaria fundos com cliques do fotógrafo João Paulo Krajewski.

ClosetBoBags, em seu site, está com a Venda do Bem em apoio à União Rio, Vai na Web e Instituto Dona de Si. Com itens da A.Brand e peças doadas por Malu Mader, Suzi Pires, entre outras.