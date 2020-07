Responsabilidade social

Trancoso, muito frequentada por paulistanos, retoma as atividades. As pousadas Tangará, Estrela D’Água e Etnia voltam a funcionar a partir do dia 15.

Aline Weber faz bazar no Instagram doando 100% do valor arrecadado para a ONG Amigos de São Francisco. A partir de hoje.

A Suzano, com as gráficas Apolo, BO Packaging, Box BE, Copack e Sustenpack, doa 5 milhões de copos de papel para hospitais e municípios de São Paulo, SC e Paraná.

O Universo Americanas doou mil oxímetros para as populações indígenas e ribeirinhas de 34 cidades da floresta amazônica.