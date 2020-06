Responsabilidade social

Zeiss oferece incentivo para óticas aderirem à campanha de manutenção de empregos #NãoDemita, doando vouchers de tratamentos antirreflexo em lentes.

Gabriele Leite, que acaba de ser aprovada no mestrado em violão na Manhattan School of Music, faz live no canal do YouTube da Cultura Artística. Dia 29.

A Esperança Equilibrista faz live com arrecadação para a Redes da Maré com participação de João Bosco, Leila Pinheiro, Zélia Duncan e Zeca Baleiro. Hoje, nas redes da Inspirartes Cultural.