Responsabilidade social

O Instituto de Formação de Líderes de São Paulo se prepara para o Fórum de Liberdade e Democracia no início de setembro. Será online, dividido em três dias de transmissão.

A Iguá Saneamento doou 20 toneladas de hipoclorito de sódio e de cálcio para a limpeza de espaços públicos. O grupo também distribuiu 362 mil sabonetes.

A ONG United Way Brasil realiza hoje live com Graça Machel, Samora Machel, e Luciano Huck para debater Desigualdades e Pandemia. Transmissão pelo Facebook e canal do YouTube da instituição.