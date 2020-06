Responsabilidade social

A Federação Israelita do Estado de São Paulo realiza hoje drive thru solidário, no Clube A Hebraica e no Colégio Renascença, arrecadando doações para a Campanha do Agasalho 2020.

O Grupo JCA está transportando gratuitamente doações de empresas para ajudar instituições e comunidades a enfrentar o coronavírus. O programa JCA Solidário permanece aberto a novos parceiros.

A Docol, exportadora de metais sanitários, doou mais de 2.300 produtos, entre torneiras, chuveiros e acessórios, ao combate à covid-19, somando cerca de R$ 445 mil.

O Kitchin participa da rede de solidariedade criada pela Chandon Brasil. A cada garrafa de Chandon pedida no delivery do restaurante, a marca irá doar cinco pratos de comida por meio da ONG Banco de Alimentos.