Responsabilidade social

O SafraPay passou a aceitar pagamento com o uso do auxílio emergencial do governo federal.

A médica Thaís Saron criou Instagram para informar sobre covid-19 com foco em comunidades.

Carlos Kaufmann organiza leilão beneficente de peças de Eduardo Kobra, Nelson Piquet e Rivellino, entre outros. A partir do dia 18.

A empresária Janaína Araújo faz live beneficente com performance da cantora Graciely Junqueira em prol da Associação Franciscana de Solidariedade. Domingo, no insta @janaina 123.

A Cless Cosméticos vai doar álcool em gel e toalhas umedecidas ao GRAAC.