Responsabilidade social

A RaiaDrogasil está doando R$ 25 milhões a 50 hospitais de referência, que juntos atendem mais de 14 milhões de pessoas.

O Nubank arrecadou mais de R$ 100 mil para combater o coronavírus após lançar um botão de doações em seu app. Mais de 4,8 mil pessoas já contribuíram com a iniciativa.

A Santillana oferecerá gratuitamente, de 15 a 20 de junho, a Jornada Digital de Educação 2020, com painéis digitais fechados realizados via YouTube.

Eduardo Srur criou uma imensa cruz vermelha no rooftop do seu ateliê em homenagem aos profissionais no combate à covid-19.

O Shopping Metrô Tucuruvi une forças com o Shopping Center Norte e adere à campanha Juntos pela ZN Contra a Covid-19. O shopping está doando 2 mil máscaras de pano.