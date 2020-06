A Argo Seguros lança o Instant, um seguro pay per use, primeiro desse tipo no Brasil, para utilização dos carros na estrada e por apenas 24h.

A Highstil e Pliè doam mil máscaras para Santa Casa de Misericórdia, em São Paulo.

O Grupo Habib’s e o Ifood lançaram o Pediu, Doou: a cada combo vendido, um prato é doado à ONG Ação Cidadania contra a Fome, Miséria e pela Vida.