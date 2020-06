Responsabilidade social

Fernanda Ralston Semler, sócia do Botanique em Campos do Jordão, reabre hoje o hotel – passou por adaptação seguindo orientações da OMS contra a covid-19.

Sidewalk, com a Polen, abre plataforma de doações em seu site. Além de doar parte de suas vendas online.

A Eldorado doa 400 mil máscaras de tecido e 33 mil cestas básicas para carentes em Três Lagoas (MS). Mais 14 cidades de MT e SP.

l A Use Jab doa parte das vendas de junho para o Projeto Quebrada Alimentada, do chef Rodrigo Oliveira, do Mocotó, – que distribui marmitas.