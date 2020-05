Responsabilidade social

A Ipiranga, Gerdau, Hospital Moinhos de Vento e o Grupo Zaffari, em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre, inauguram centro de tratamento com 60 leitos para pacientes com covid-19. Investimento de R$ 10,4 milhões.

Abilio Diniz aceitou o convite de Nizan Guanaes e realizam live amanhã. Faz parte do programa Sunday Night Live, uma série de três lives que vão ao ar todo domingo. No Instagram @Nizanlive.

O movimento Contagiando Sorrisos distribui máscaras de tecido feitas por dezenas de artistas, como Ziraldo e Laerte, entre outros.