Responsabilidade social

Estudante de medicina da UFPR e profissionais voluntários lançam uma plataforma de geolocalização para áreas de risco de covid- 19. A Juntos Contra a Covid é iniciativa sem fins lucrativos.

A médica Mariana Corrêa criou o projeto Cosmiatria Solidária, uma plataforma de aulas com temas diversos. O valor arrecado com as aulas será doado para instituições que prestam auxílio a famílias carentes.

Sergio Sá Leitão está – em parceria com a FGV e o Sebrae – realizando pesquisa de Conjuntura do Setor de Economia Criativa – Efeitos da crise da Covid-19. E o secretário estadual avisa: a pesquisa é de âmbito nacional.