Responsabilidade social

Aplicativo criado por funcionários do C6 Bank – já com 145 cadastrados – conecta quem precisa de ajuda a quem quer doar. Formado por cerca de 20 integrantes do banco, foi batizado de Todos Unidos.

Loctite Super Bonder, Pritt e Cascola, marcas da Henkel, lançaram a campanha #ColaNessaCausa. Vão doar refeições a vulneráveis.

Francine Ferrari e Marco Nery promovem a ação solidária Apadrinhe um Bichinho, que fornece alimentos, vacinas, ração, produtos de limpeza e remédios para animais da Zoo Foz.