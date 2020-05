A Dotz lançou a campanha Doe Dotz – Para Estar Junto, Não Precisa Estar Perto, em prol de hospitais administrados pelo Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês.

A Campari e a Heineken estão na plataforma Brinde do Bem, que ajuda bares e restaurantes fechados na quarentena. As empresas vão doar o dobro do valor arrecadado na iniciativa, em que consumidores podem comprar vouchers de R$25 a R$100 e resgatar em consumo até o final do ano.

A Fracttal está disponibilizando um software gratuito para auxiliar unidades de saúde brasileiras na pandemia.