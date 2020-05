Responsabilidade social

O Four Seasons Hotels and Resorts contará com respaldo do Johns Hopkins Medicine International para validar a implementação do seu novo programa de saúde e segurança em resposta à evolução da covid-19.

O Hortifruti Natural da Terra e as Americanas lançam a campanha #JuntosAlimentamosMais em prol da ONG Gastromotiva. A cada cesta básica comprada nas lojas físicas ou online, uma outra será doada à instituição.

Em parceria com instituições como Instituto Renner e o Centro de Apoio ao Migrante (CAMI), o aplicativo 99 adquiriu cerca de 200 mil máscaras produzidas por costureiras e migrantes em 10 cidades do País e fará a entrega para os motoristas da plataforma.