Responsabilidade social

Nem tudo é covid-19. A TUCCA recebeu R$300 mil do Banco Safra para campanha O câncer não espera. Com isso, pretende incentivar outras ajudas e manter a assistência que a instituição beneficente tem com o Hospital Santa Marcelina. O Safra já doou R$ 20 milhões ao combate do coronavírus.

O @comidaparatodos, projeto do chef Augusto Pinto, distribui todos os dias 300 marmitas para a população de rua.

A Michelin aderiu ao movimento Não Demita. Doa 160 mil máscaras mais pneus para a Fundação Nacional de Saúde no Rio, no Espírito Santo, na Bahia e no Amazonas.