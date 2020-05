Responsabilidade social

A Eldorado Brasil Celulose vai doar a asilos e hospitais de SP e MS, kit contendo equipamentos de proteção, álcool em gel e também tablets para que idosos possam manter contato com parentes e amigos durante o período da quarentena.

O Instituto ABIHPEC será uma das instituições beneficiadas pelo Festival de Caridade Digital, idealizado pela Henkel. O evento terá transmissão online, hoje, durante 24 horas sobre beleza.

O brechó Reciclaluxo doará 3.600 kits com moletom, peça íntima, chinelos, sabonetes e máscaras aos pacientes do Hospital de Campanha do Pacaembu. Os itens foram arrecadados pelo Voluntariado Einstein.