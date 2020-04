responsabilidade social

O Grupo DPSP, da Drogaria São Paulo e Drogarias Pacheco, está destinando R$ 1 milhão para iniciativas de combate à covid-19. O principal aporte será de R$ 500 mil para apoiar a Fundação Oswaldo Cruz.

D&D Shopping faz hoje bate papo virtual com o Alexandre Rossi – o Dr. Pet, com o tema: “Cuidados com os animais durante a quarentena”.

FAAP contabiliza cerca de 3 mil aulas remotas por semana em seus cursos de graduação e pós. Também continua remotamente com as aulas para os alunos estrangeiros, que tiveram de retornar aos seus países de origem.