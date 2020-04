A AR70, empresa brasileira do setor automotivo, avisa: reservou 300 ventiladores pulmonares fabricados na China e com certificação Anvisa para serem importados e distribuídos ao sistema de saúde do Brasil.

Miriam Gotfryd, da Blue Gardênia, confeccionou mais de mil máscaras em prol do combate à covid-19.

A Escola Eleva é a primeira que integra o “Rio contra Corona” e mobiliza outras instituições de educação para a campanha #EscolasContraCorona.