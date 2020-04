Responsabilidade social

A Lacta vai doar meio milhão de ovos de Páscoa a diversas entidades e instituições que atendem pessoas em vulnerabilidade social.

A Limppano doou, semana passada, mil caixas de detergente Odd para a prefeitura do Rio. E tecido para as confecções do município de Nova Friburgo, para confeccionar mais de 8 mil máscaras.

O Grupo Petrarca, do chef Marcelo Petrarca, de Brasília, lançou um delivery solidário. Cada prato solicitado, outro será doado para moradores de rua e pessoas em situação de vulnerabilidade.

O mixologista Rodrigo Marcusso, que acaba de lançar o Draco Gin, vai destinar 10% das vendas para a compra de sabonetes destinados a famílias de baixa renda.

A Slaviero Hotéis está doando 600 kg de alimentos para instituições beneficentes.