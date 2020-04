Responsabilidade social

Alunos e famílias da Avenues se uniram a professores da escola para ajudar os profissionais de saúde na linha de frente contra a Covid-19. Eles estão trabalhando diariamente na fabricação de viseiras e máscaras usando impressoras 3D. Em poucos dias foram impressas mais de 1.000 máscaras de TNT e viseiras de acetato.

Campanha organizada por voluntários do Instituto Embarque e do cursinho popular Carolina de Jesus, visa arrecadar, através de um crowdfunding, fundos para auxiliar mulheres prejudicadas pela crise do coronavírus em Paraisópolis e região. Para ajudar acesse o link: https://tinyurl.com/qwxcftc.

Bayer e AgTech, além de outros parceiros, vão selecionar startups interessadas em apoiar a cadeia agrícola durante a pandemia de Covid-19.

A Vivara se uniu a Cruz Vermelha para o combate ao Covid-19. A marca doará 10 mil kits de higiene que serão distribuídos em regiões de vulnerabilidade social em SP e RJ.

O restaurante Taberna 474 está realizando ação social em prol das vítimas da Covid-19. Serão doadas 170 cestas básicas mais arrecadação de clientes para as ONG’S do Capão Cidadão e Pró Saber de Paraisópolis.