Responsabilidade Social

Ana Emília Ribeiro, do Ateliê 82, oferece oficina aberta ao público no aniversário do Projeto Alquimia – que recebe meninos e meninas em tratamento contra o câncer – para aulas de arte. No dia 21.

O grupo Votorantim vai investir R$ 1 milhão no Lab Cidadania – ação para promover a cultura democrática. Em projetos a serem realizados até agosto em cinco cidades onde o grupo atua: Três Rios e Miraí (MG), Araripe (PE), Votorantim e Matão (SP).

O Projeto Guri abrirá vagas remanescentes para cursos gratuitos de música para crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos. As inscrições começam no dia 27.