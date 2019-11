Responsabilidade social

Ângelo Derenze inaugura a exposição Cavalinhos do Bem, no D&D Shopping. Todo valor arrecado será revertido para ONG Decor Social. Quinta-feira.

Ana Maria Santos lança o livro Santo Desejo, com parte das vendas doada para as instituições Natal de Amor e Recanto Bicho Feliz. Quinta-feira, na Saraiva do Eldorado.

O Bazar Beneficente de Natal da Madeira de Lei, que acontece terça, quarta e quinta, arrecadará fundos para o Instituto Adiante, que cuida de crianças diagnosticadas com autismo.