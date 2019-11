O artesão Marcelo Darghan celebra 30 anos de carreira com aula grátis para 3 mil pessoas. O curso será inteiramente gratuito, porém os participantes são convidados a doar 1kg de alimento não perecível e um brinquedo ao GRAAC. Sábado.

Mário Sérgio Cortella realiza a palestra “Filosofia: E nós com isso?”, amanhã, no clube Paineiras. A renda de toda a bilheteria será revertida ao Programa de Responsabilidade Social do VER – Voluntariado Emílio Ribas.

A APAE se torna Instituto Jô Clemente para expandir atuação na causa da deficiência intelectual no país.

O Instituto do Câncer realiza ação de conscientização sobre câncer de próstata na estação Clínicas do Metrô. Terça-feira.

O Projeto Ciranda do Bem abre suas portas para o recebimento de doações de natal para crianças de 0 a 10 anos da comunidade da Vila Brasilândia. O projeto convoca “padrinhos” e “madrinhas”, cidadãos que apoiam causas sociais a doar itens que vão desde brinquedos até guloseimas.