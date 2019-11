Responsabilidade social

Dudu Bertholini e Scarf Me armam piquenique com 60 crianças da ONG Espaço Projeto Vida Quadrangular. Amanhã, no rooftop do Shopping Cidade Jardim.

A Pfizer anuncia a chegada da Upjohn no Brasil. Divisão que focará em tratamentos para doenças crônicas não transmissíveis – enfermidades que respondem por 71% de todas as mortes por doença no mundo, segundo a OMS. A meta é tratar 225 milhões de novos pacientes até 2025.

O Hospital São Camilo oferece curso para atendimento à Parada Cardiorrespiratória. O treinamento acontece em 19 de novembro e utilizará metodologia de simulação realística.

Rosana Jatobá faz noite de autógrafo do seu livro Atitudes Sustentáveis para Leigo. Hoje, na livraria Cultura do Shopping Iguatemi.

A Decolar fechou parceria com o Projeto Amigos das Crianças para capacitação de jovens de 15 a 24, que vivem em Pirituba. A ação, que terá duração de seis meses, focará na troca de experiência e no aconselhamento profissional.

Jovens empreendedores da periferia receberão mentoria de negócios A iniciativa é da parceria entre a Gerando Falcões e a empresa de tecnologia Omie.