Responsabilidade social

Vai até dia 15 as inscrições gratuitas para pessoas transgênero se capacitarem para o mercado de trabalho de TI – iniciativa da plataforma Educa TRANSforma. Para participar, precisa ter o ensino médio concluído e ser maior de 18 anos.

Grupo Antonietta e projeto Envolve promovem jantar em prol do Instituto Movimentarte – que promove a inclusão de pessoas com síndrome de down nas familias. Dia 11, nos Jardins.

Para valorizar a abelha Jataí, a Mbee promove festival temático do mel, até domingo que vem, em diversos restaurantes de SP.

A Fundação Dorina Nowill para cegos promove sua tradicional Feijoada do Bem. Dia 10.

A marca infantil Pimpolho doará sapatos de coleções passadas para a ONG Ponto de luz, durante a Feira Fit.