A 23ª. edição do Bingo do Lar Vinícius será realizada dia 26. No Hotel Transamérica.

A Ambev lança a campanha Voa para convocar voluntários para programa de mentoria em gestão de ONGS.

Samuel Rosa faz show em prol do Instituto Itaci. Na terça, na Fundação Maria Luisa e Oscar Americano.

FIDI e a ONG Américas Amigas oferecerão mamografias em apoio à 2ª Corrida e Caminhada Cenesp. Dia 26.