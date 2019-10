Responsabilidade social

Pelo Dia das Crianças, a Rico Investimentos vai doar 50% das taxas de corretagem obtidas nas transações do dia 11 de outubro, véspera da data. O valor vai para o projeto Adote, do Instituto da Criança, que ajuda crianças em escolas que atendam famílias de classes C e D.

Acontece terça-feira o tradicional jantar em prol da ONG Artesol. No JK Iguatemi.

Neste mês, o De Bem com Você, a Beleza Contra o Câncer fará mais de 90 atividades entre palestras e oficinas de automaquiagem para mulheres em tratamento oncológico.

A Lez a Lez lança campanha para a prevenção do Câncer de Mama, doando 200 mamografias e produzindo dois modelos de camisetas que fazem alusão ao Outubro Rosa.

A organização de União e Apoio no Combate ao Câncer de Mama realiza hoje a caminhada Unidos Somos Mais Fortes. Que atravessará a Avenida Paulista em direção à Casa das Rosas, reunindo ONG’s, parceiros, amigos e pessoas que já tiveram câncer de mama, todos vestidos de rosa.