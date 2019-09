Responsabilidade Social

A mostra de esculturas Ribahi, de Mário Alves Reberhy, repassará parte da renda para crianças refugiadas. Iniciativa de Claudia Saad e Anne Wilians. Terça-feira, no espaço Adriana Degreas.

Esta semana o Delboni Auriemo, em parceria com a Colabora Saúde, aplica quase 2 mil vacinas contra a gripe em moradores de Paraisópolis.

No Festival do Clube de Criação, que acontece até amanhã na Cinemateca, será assinado um Pacto para Inclusão de Profissionais Negros no Mercado Publicitário.

Marina Diniz reúne grupo de amigas para um bate-papo com a refugiada Gabriela Shapazian. Quarta, no ateliê do Flores para os Refugiados, em Alto de Pinheiros.