Responsabilidade Social

Lilly Sarti é a primeira marca a aderir ao Igual – plataforma que converte compras em ações de impacto para a sociedade.

O anúncio acontece na quarta-feira, durante jantar na casa de Ana Paula Junqueira.

O Colégio Santa Cruz promove, dias 20 e 21, o Congresso EJA 2019. O curso de educação de jovens e adultos, oferecido pelo Santa Cruz, está comemorando 45 anos e atende 600 alunos por semestre.

A Orquestra Sinfônica de Concepción, no Chile, se apresenta pela primeira vez no Brasil com o espetáculo Pedro e o Lobo. No dia 22, em prol do AMIGOH.

Em tempos de noites frias, o Shoptime doou 200 cobertores para a seção brasileira da Cruz Vermelha.