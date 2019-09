Responsabilidade Social

O Fundo Social de SP reuniu cerca de 7.000 itens – desde malas e brinquedos até sapatos, relógios , óculos e guarda-chuvas e farão bazar beneficente neste domingo. Na sede do Fundo, na Água Branca.

Cerca de 30 mil funcionários da Ambev vão visitar mais de um milhão de estabelecimentos de todo o País, no dia 13, para falar sobre consumo moderado de bebidas.

As marcas Pimpolho, Camu Camu, Brandili e Parizi Jeans doaram peças ao orfanato Jovens do Futuro, em Parelheiros.

O Oi Futuro e o Instituto André Franco Vive levam 30 crianças do projeto Skate: Inclusão e Transformação Social para uma visita à arena onde será disputado o Campeonato Mundial de Skate. Que acontece no Parque Cândido Portinari, de dia 9 a dia 15.

A Fundação Estudar encerra nesta segunda-feira as inscrições para dois eventos que reúnem jovens talentos com recrutadores de grandes empresas de inovação e com famosos escritórios de advocacia.