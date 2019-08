Responsabilidade Social

A Puquet / Meias do Bem doou 80 cobertores e 200 pares de meias para as crianças da Associação Ponto de Luz.

Os Jovens sem Fronteiras lançaram financiamento coletivo para construir um barracão cultural na comunidade da .

Ocupação Anchieta Grajaú. Está no site da benfeitoria.

O Fitó, de Cafira Foz, destinará R$1 de cada refresco ou baião vegano vendido na casa para a ONG Centro de Adoção

Natureza em Forma, que cuida de animais resgatados. Em Pinheiros.

Renata Raimo e Maria Ribeiro da Luz lançam o projeto Um Sonho de Noiva por Trinitá, que vai presentear mulheres carentes que não conseguem realizar o sonho de ter um vestido de noiva.