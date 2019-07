Responsabilidade Social

A partir de quarta-feira, 65 esculturas coloridas de orelhas gigantes vão invadir ruas e praças de SP. Trata-se da Ear Parade – evento de Arte Urbana relacionado à saúde auditiva.

Bia Doria doou uma escultura em mármore, avaliada em R$ 40 mil, para ser vendida n0 leilão beneficente do Hospital Cruz Verde. Que acontece 28 de agosto, no restaurante Iulia.

O escritório Cascione Pulino e Boulos faz parceria com o IDDD e passa a atender casos relevantes da área penal gratuitamente. O sócio da área penal Leonardo Avelar acumulará questões de advocacy com as de casos criminais.

Mais de 7 mil crianças da periferia de Suzano foram beneficiadas pelo projeto Vôlei Mania, que tem como embaixador o cartunista Maurício de Sousa. Em 2020 o projeto deve chegar a outras cidades paulistas.