Responsabilidade social

Núcleo Luz e a Oficina Cultural Oswald de Andrade estão entre os selecionados ao Prêmio APCA 2019 – Dança.

O Ballet Paraisópolis, patrocinado pelo Itaú Unibanco, participa pelo terceiro ano consecutivo no Festival de Dança de Joinville, que acontece de 16 a 27 de julho.

Em cinco meses, os colaboradores da Edenred Brasil deixaram de emitir o equivalente a 7 toneladas de CO2e na atmosfera ao aderir o uso de canecas individuais no dia a dia do escritório.

A Sanfarma lança sua primeira embalagem biodegradável para compressas de gaze. Com a medida, a companhia deixará de descartar 20 toneladas de plástico por ano no meio ambiente.”

O projeto Cesta Verde da White Martins em Iguatama, Minas Gerais, completa 15 anos com doação de 250 mil cestas de frutas, legumes e verduras para famílias em situação de vulnerabilidade social.

O Shopping Higienópolis participa da Campanha do Agasalho da Cruz Vermelha 2019, com caixas de coleta no Lounge do estacionamento Vip.