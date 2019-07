Responsabilidade Social

O movimento #julhosemplastico tomou conta das redes sociais. Segundo dados do Banco Mundial, o Brasil é o 4º maior produtor de lixo plástico no mundo, com 11,3 milhões de toneladas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China e Índia. Desse total, mais de 10,3 milhões de toneladas foram coletadas (91%), mas apenas 145 mil toneladas (1,28%) são efetivamente recicladas.

A Unimed do Brasil promoverá, sexta, uma roda de conversa e outras atividades com idosos moradores do Abrigo Bezerra de Menezes.

A American Airlines Education Foundation concedeu US$ 976.000 em bolsas de estudos para filhos de funcionários. E, pela primeira vez, uma brasileira foi selecionada.

A Copagaz deu início à sua Campanha de Solidariedade 2019, que vai até dia 30.

A Fundação Toyota lança curso gratuito sobre impactos ambientais. As inscrições são feitas pelo site da empresa.