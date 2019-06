Responsabilidade social

A partir de amanhã, o Shopping Cidade Jardim dá start a sua Campanha do Agasalho, em parceria com a Liga Solidária, de Carola Matarazzo.

Outra campanha do agasalho chega ao fim no Shopping Ibirapuera com mais de 100 quilos de doações de roupas e cobertores.

O Airbnb e a ONG Migraflix apresentam as novas experiências de impacto social criadas por refugiados e imigrantes do projeto Raízes na Cidade. Terça.

A Clínica Veterinária Soft Dogs e Cats arma coleta de sangue animal. Hoje, em Moema.