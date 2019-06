Responsabilidade Social

A campanha Agro contra o câncer, da Friboi, destinou mais de R$ 220 mil ao Hospital do Amor, em Barretos, entre janeiro e maio. Aumento de 372% sobre o valor do mesmo período de 2018. A doação parte dos fornecedores de gado, que dão 1 real para cada animal comercializado.

O Dinner in the Sky organiza jantar beneficente com a presença do chef neozelandês Michael Meredith. O total do valor arrecadado será destinado ao Instituto Entre Rodas. Terça.

Também na terça, o restaurante Cebicheria Peruana oferece jantar em prol do Chef Aprendiz.

O D&D Shopping anuncia mais uma edição da campanha do agasalho. Vão arrecadar produtos usados – em bom estado de uso – e novos, em prol de entidades sociais cadastradas no Fundo Social de SP.

O Recanto Bicho Feliz, da protetora Marcela Rohde Abate, arma festa junina canina em prol de projetos da ONG. Dia 30, no estacionamento Dogues Training Club, na Vila Nova Conceição. Aceita-se doação de ração.

Hoje, no horário de volta do feriado, haverá pontos de doação de agasalhos ao longo da via Dutra, instalados pela CCR, concessionária da rodovia.