Responsabilidade social

O Shopping Pátio Higienópolis recebe ação especial em benefício das famílias do sertão nordestino. A renda com a venda dos produtos feitos por essas famílias será toda revertida a ONG Amigos do Bem.

A Accor substituiu as hastes flexíveis de plástico por outras de papel. A operadora promete, para esse ano, novas ações para reduzir o uso de itens de plástico nos hotéis.

Começa hoje o Beleza do Bem – Sumirê Fashion Show, com parte da renda para o GRAACC. No Anhembi.

O Instituto CCR e a CCR NovaDutra apoiam campanha de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.