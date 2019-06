Responsabilidade social

A Coca-Cola Femsa Brasil vai destinar R$ 350 mil para projetos sociais de ONGs que atuem em regiões onde a companhia está presente.

Na sexta-feira acontece a entrega da campanha Aproximando Sorrisos, da loja Alphabeto, na Casa Ronald McDonald.

A Puket lança a campanha Meias do Bem 2019, no Espaço Buticabeira, Pinheiros. Terça.

O maestro Renato Misiuk dirige coral e orquestra no espetáculo Ave Maria in Concert. Terça, na igreja São Pedro e São Paulo. Toda a renda será revertida para as ONGs Faz e O Visconde.

Durante esse mês a torre da antena no prédio da Vivo estará iluminada com as cores da bandeira LGBT+. A iniciativa integra as ações da operadora em apoio ao movimento.

O Oi Futuro e o British Council se uniram para fortalecer a participação feminina na produção musical no Brasil. Amanhã, serão abertas as inscrições para o programa ASA – Arte Sônica Amplificada, que vai selecionar 50 mulheres que atuam no mundo da música para receberem mentoria de profissionais britânicas e brasileiras do mercado musical ao longo de seis meses.