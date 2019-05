Responsabilidade Social

A Casa da Criança de Santo Amaro arma feijoada beneficente com toda a arrecadação revertida para os projetos da entidade. Hoje.

O espetáculo beneficente Fabio Porchat Convida acontece na quarta no Teatro Bradesco. Com renda para a Associação Buriti de Arte.

A AACD realizará sábado mais uma edição do seu tradicional Esquenta Junino.

O Projeto Guri acaba de se aliar ao Catarse, maior plataforma de financiamento coletivo do País que ajuda mais de 50 mil alunos em São Paulo. O governo do Estado de São Paulo e 30 empresas continuam como principais financiadoras.

O Itaci organiza um abraço coletivo para conscientizar a sociedade sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer infantil. Quarta, na sede do hospital.