Responsabilidade Social

O projeto Chef Aprendiz inicia financiamento coletivo para capacitação de jovens do Capão Redondo. Se atingir a meta até 20 de maio, inicia aulas teóricas e práticas na região.

O Hospital de Amor mobiliza parceiros a doar até 3% do IR de pessoa física para o Fundo de Direitos da Criança e do Adolescente.

A Cacau Show e o Instituto Cacau Show vão entregar 300 mil ovos de Páscoa para mais de 2 mil instituições sociais do País, até o domingo de Páscoa.

A Ofner se une à ONG Entre Rodas para ajudar crianças portadoras de necessidades especiais. A cada ovo de Páscoa vendido, a Ofner vai doar R$ 1,00 para o instituto.

O Itaú Social e o MEC abriram as inscrições para a 6.ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro. Com o tema O lugar onde vivo, o programa incentiva alunos e professores da rede pública do Ensino Fundamental e Médio a produzirem textos. Inscrições até dia 30.

A rede de franquias Vivenda do Camarão reverterá a venda de seus mascotes para a ONG Amigos do Bem. Entre os dias 16 de abril e 20 de maio.