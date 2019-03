Responsabilidade Social

Melanie Bittencourt pilota venda da Bitti, com parte do valor para o Lar das Crianças e Alquimia. Terça, no Fasano.

Cerca de 200 voluntários da ONG SAS Brasil fazem, até hoje, atendimento médico de 3 mil pessoas. Com apoio da Roche, na Sociedade Benfeitora do Jaguaré.

A Brandili lança vídeo em parceria com a ONG Galera do Click, que assiste jovens com síndrome de Down.

Renata Grabert assume a Vice-Presidência da AmigoH, do Albert Einstein e atuará ao lado de Ida Sztamfater.