Responsabilidade social

O Projeto Velho Amigo abre a temporada de comemorações de seus 20 anos com casa cheia e convites esgotados para a pré-estreia beneficente do musical Billy Elliot, nesta terça-feira. No Teatro Alfa. Com direito a texto de abertura escrito por Fabio Assunção.

As marcas infantis Parizi Jeans, Camu Camu e Pimpolho doaram roupas e sapatos para a ONG Amigos da Kinha, que atende os moradores do Jd. Elba.

A venda de livros e calendários publicados pela Editora Mol em parceria com a rede de pet shops Petz arrecadou R$ 580 mil para sete ONGs que cuidam de cães e gatos abandonados.

A Associação Prato Cheio e a Escola Wilma Kövesi de Cozinha promovem, no dia 26, das 19 às 22 horas, uma aula prática com o tema ‘Aproveitamento Integral de Alimentos da Estação’, ministrada pela chef Camila Yazbek.