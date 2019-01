Responsabilidade Social

Fazenda Capoava, em Itu, fechou parceria com o governo do Estado para receber alunos de escolas municipais e estaduais, pelo programa Cultura Ensina. A ideia é mostrar o complexo arquitetônico do lugar, que data de 1750.

O Camarote Bamba, parte do carnaval do sambódromo de São Paulo, doará parte do dinheiro arrecado com a venda dos ingressos para a organização Médico Sem Fronteiras.

Ao final das sessões do espetáculo Benjamin, em cartaz a partir de quarta no Viga Espaço Cênico, a plateia poderá adotar um cachorrinho assistido por uma ONG de proteção animal.

A Sociedade Brasileira de Reumatologia lançou o aplicativo Repare – um pacote de 21 vídeos com orientações para tratamento das espondiloartrites, mal que atinge 4 milhões de brasileiros.

A Le Postiche e a Amigos do Bem fazem campanha de arrecadação de mochilas usadas para doação no sertão nordestino.