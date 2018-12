Responsabilidade social

A ONG Belajuda comemora 15 anos de atuação na educação e profissionalização de crianças e adolescentes.

A agência África foi homenageada pelo Catraca Livre com Prêmio Cidadão SP 2018.

O Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Instituto Avon entregam o prêmio “Selo Práticas.Inovadoras no Enfrentamento à Violência contra as Mulheres” amanhã, no Museu da Casa Brasileira.

A Casa Ronald McDonald-RJ promove a Ronald Run, corrida virtual que acontece até 31 de dezembro.