Responsabilidade social

O encontro de corais Cantare terá apresentação em prol da instituição Apoie. Hoje, no Teatro Renaissance.

O Lide faz a 16.ª edição do Natal do Bem, no Hotel Four Seasons. Terça-feira.

Ellen Jabour e Yasmin Brunet participam de protesto organizado pela ONG Animal Equality. Hoje, em frente ao Masp.

A SoulBrasil Cuisine vai doar 5% do faturamento de dezembro à SOS Vida, que acolhe crianças em situação de vulnerabilidade.

O chef Daniel Aquino comanda a edição de Natal do Brunch na Catedral. Hoje, na Catedral da Sé.

O Instituto Peoa e a Oriba, marca que promove consumo consciente, uniram-se para criar sua primeira coleção com recursos revertidos para os projetos do Instituto Proa.