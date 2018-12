Responsabilidade social

Encontrei um Amigo – projeto do Unique Garden Hotel & Spa – e o Instituto Luisa Mell realizam bazar solidário no hotel Unique, dia 8.

O Instituto Olga Kos organiza corrida e caminhada pela inclusão de pessoas com deficiência. Hoje, no Ibirapuera.

O GRAACC faz 9ª edição de seu jogo de futebol. Este ano,com a Fundação Cafu. Dia 4.

A chef Luiza, que tem Síndrome de Down, lança seu primeiro livro na Galeria Como Assim?!… Dia 4, na Augusta.

A ONG Cabelegria e o Instituto Mauricio de Sousa lançam a campanha Força na Peruca. Na Casa Miracoll, dia 3.

A Eurico abre a campanha de arrecadação de calçados em prol da AHPAS (Associação Helena Piccardi) e do Movimento Estou Refugiado.