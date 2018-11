Responsabilidade Social

Pivô faz hoje almoço beneficente com preview de seu leilão de parede anual. A arrecadação será revertida para manutenção da galeria e sua programação.

Ana Andrade, Nelson Cury Filho e Regina Moraes, entre outros, promovem jantar beneficente com stand-up de .

Tom Cavalcanti no Hotel Four Seasons São Paulo, em prol da ONG Gerando Falcões. Amanhã.

A clínica Maddarena realiza mais um ano do projeto Faça Bonito neste Natal, com 5 % do faturamento revertido para ações sociais. Dias 27,28 e 5/12.