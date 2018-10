Responsabilidade Social

O Centro Terapêutico Máximo Ravenna organiza a caminhada Outubro Magro. Hoje.

Duda Molinos ministra oficina de automaquiagem para mulheres em tratamento oncológico. Parceria com o Programa De Bem com Você – A Beleza contra o Câncer. Amanhã, em Higienópolis.

Claudia Saad lança o livro Expressões e Histórias com renda 100% revertida para a IKMR. Terça-feira, na Casa Triângulo, nos Jardins.

Cleo Pires promove bazar online em seu site para ajudar a ONG Casa, Arte, Vida.

A Any Any realiza bazar entre os dias 25, 26 e 27 em prol da APAE.

A StartSe recebeu o prêmio de empresa mais inovadora do Brasil na área de educação, do Instituto Ayrton Senna e do LIDE.