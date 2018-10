Responsabilidade Social

Em comemoração ao Outubro Rosa, Juliana Lucki, da Troca de Luxo, vai reverter 5% da renda das vendas do mês para o Circuito Casa da Mulher, de Valeria Baraccat.

Gloria Coelho arma bazar com renda destinada a projeto que resgata e reabilita pets. Quarta, em Pinheiros.

A Twenty Four Seven e a ONG Pense Rosa desenvolveram camiseta com parte da venda revertida para a instituição.

Magda Tiemi Yamamoto ministra a palestra Simplificando o Diabetes: tudo o que você gostaria de saber. Terça, na Câmara Municipal de SP.